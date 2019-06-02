Житель Тверской области хранил наркотики у себя в квартире
Мужчина задержан
Житель Тверской области задержан за хранение наркотиковФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Факт хранения запрещенного наркотического вещества выявили сотрудники по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Ржевский».
Полицейские получили оперативную информацию о том, что один из местных жителей хранит в своей квартире наркотики растительного происхождения. В ходе обыска вещество общей массой 90 г было изъято.
Подозреваемый, 36-летний мужчина, свою вину признал полностью. За хранение наркотиков он может сесть в тюрьму на 10 лет.
Ведется следствие. Полицейские выясняют, где и при каких обстоятельствах было приобретено наркотическое вещество.
ИСТОЧНИК KP.RU