2019-06-02T15:35:57+03:00
Происшествия

Житель Тверской области хранил наркотики у себя в квартире

Мужчина задержан
Ольга ТРОФИМОВА
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Житель Тверской области задержан за хранение наркотиковЖитель Тверской области задержан за хранение наркотиковФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Факт хранения запрещенного наркотического вещества выявили сотрудники по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Ржевский».

Полицейские получили оперативную информацию о том, что один из местных жителей хранит в своей квартире наркотики растительного происхождения. В ходе обыска вещество общей массой 90 г было изъято.

Подозреваемый, 36-летний мужчина, свою вину признал полностью. За хранение наркотиков он может сесть в тюрьму на 10 лет.

Ведется следствие. Полицейские выясняют, где и при каких обстоятельствах было приобретено наркотическое вещество.

ИСТОЧНИК KP.RU

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