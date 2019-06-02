Причину пожара в Калининском районе Тверской области установят следователи

СЕГОДНЯ 15:19 2019-06-02T15:19:55+03:00

Изменить размер текста: A A

О пожаре в деревянном доме в деревне Шестино Калининского района Тверской области следователям стало известно 2 июня.

Во время тушения пожарные спасли из огня мужчину, которого с ожогами доставили в ОКБ Твери. Позже было обнаружено тело женщины, которая по предварительным данным проживала вместе с пострадавшим. Телесных повреждений, свидетельствующих о криминальном характере ее смерти, не обнаружено.

- Следователем Калининского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Тверской области по факту гибели человека проводится доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе регионального СК РФ. - С целью установления точной причины и условий, в результате которых имел место факт пожара, назначено проведение экспертизы. Также проводится медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти женщины.

По ее результатам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU