2019-06-02T15:19:55+03:00
Происшествия

Причину пожара в Калининском районе Тверской области установят следователи

В огне погибла пожилая женщина
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Причину пожара предстоит выяснить следователямПричину пожара предстоит выяснить следователямФото: Евгения ГРЕБЕНИК
Изменить размер текста:

О пожаре в деревянном доме в деревне Шестино Калининского района Тверской области следователям стало известно 2 июня.

Во время тушения пожарные спасли из огня мужчину, которого с ожогами доставили в ОКБ Твери. Позже было обнаружено тело женщины, которая по предварительным данным проживала вместе с пострадавшим. Телесных повреждений, свидетельствующих о криминальном характере ее смерти, не обнаружено.

- Следователем Калининского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Тверской области по факту гибели человека проводится доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе регионального СК РФ. - С целью установления точной причины и условий, в результате которых имел место факт пожара, назначено проведение экспертизы. Также проводится медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти женщины.

По ее результатам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Тверской области хранил наркотики у себя в квартире
В Тверской области вновь прогнозируют усиление ветра
Пенсионерка может оказаться в тюрьме за то, что обокрала в Твери маленькую девочку
В аварии с большегрузом в Тверской области пострадали 4 человека
Рекорд не побит: участники фестиваля по гидрофлаю в Тверской области не попали в Книгу рекордов Гиннесса
В усадьбе Берново Тверской области отмечают День Рождения Пушкина
В Тверской области из огня спасли мужчину
Подросток оказался на окраине Твери без сопровождения взрослых по вине водителя маршрутки
Подросток утонул в реке на границе Тверской и Смоленской областей
Пьяный маршрутчик возил пассажиров в Бежецке Тверской области
Паломники отправились в XXI Волжский Крестный ход от Истока Волги в Тверской области
Во Ржеве Тверской области обокрали автомобиль местного жителя
В Тверской области обокрали квартиру жителя Кашина
Оздоровительные лагеря Тверской области принимают первую смену детей
11-летняя девочка утонула на Нижне-Негочанском водохранилище в Тверской области
Следователи выясняют обстоятельства ЧП на реке Торопа в Тверской области
Хоккейный клуб «Динамо» из Твери восстановят в ВХЛ