В аварии с большегрузом в Тверской области пострадали 4 человека
ДТП произошло в Конаковском районе
В аварии с большегрузом пострадали 4 человекаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:
Авария случилась в ночь на 2 июня на 28 километре автодороги Конаково-Иваньково в Конаковском районе Тверской области.
Водитель большегруза "Фредлайнер" проехал нужный поворот, сдал назад и поехал задним ходом. То, что фура едет назад, не заметил водитель автомобиля «ВАЗ-2111» и врезался в нее.
В результате столкновения пострадали 4 человека, в том числе несовершеннолетний подросток, уточнили в пресс-службе УГИБДД по Тверской области. Все пассажиры ехали без ремней безопасности. Угрозы их жизни нет.
ИСТОЧНИК KP.RU