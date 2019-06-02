В аварии с большегрузом в Тверской области пострадали 4 человека

СЕГОДНЯ 13:23 2019-06-02T13:23:30+03:00

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Авария случилась в ночь на 2 июня на 28 километре автодороги Конаково-Иваньково в Конаковском районе Тверской области.

Водитель большегруза "Фредлайнер" проехал нужный поворот, сдал назад и поехал задним ходом. То, что фура едет назад, не заметил водитель автомобиля «ВАЗ-2111» и врезался в нее.

В результате столкновения пострадали 4 человека, в том числе несовершеннолетний подросток, уточнили в пресс-службе УГИБДД по Тверской области. Все пассажиры ехали без ремней безопасности. Угрозы их жизни нет.

ИСТОЧНИК KP.RU