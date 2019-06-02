Рекорд не побит: участники фестиваля по гидрофлаю в Тверской области не попали в Книгу рекордов Гиннесса

СЕГОДНЯ 13:11 2019-06-02T13:11:59+03:00

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В минувшую субботу, 1 июня, на Иваньковском водохранилище в Конаково в буквальном смысле сошлись огонь и вода. На фестивале водно-экстремальных видов спорта «Fly Fest-2019» спортсмены показали яркое огненно-световое шоу, поднявшись в воздух на гидрофлаях.

Организаторы планировали установить новый Мировой рекорд по одновременному массовому взлету на гидрофлае. Посмотреть на экстремальное зрелище приехали спортсмены из 19 стран. Но побить рекорд 2015 года, который был установлен в Каннах, российским экстремалам не удалось.

Напомним, в Каннах сразу 58 участников воспарили над морем, их показатель занесен в Книгу рекордов Гиннесса. В Конаково же одновременно оторваться от земли удалось лишь 54 спортсменам, сообщает ТРК «Звезда».

Однако, это не помешало зрителям и спортсменам получить удовольствие от яркого светового шоу. Участники парили над водой, демонстрируя трюки и перевороты. Эффектное шоу дополнили огненные факелы, которые были в руках у спортсменов.

ИСТОЧНИК KP.RU