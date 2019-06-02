В Тверской области из огня спасли мужчину
Сообщение о пожаре в деревне Шестино, Славновского сельского поселения, Калининского района поступило в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Тверской области около 3.00 ночи, 2 июня.
На место пожара убыли отделения пожарно-спасательной части №72 и СПСЧ. На месте спасатели установили, что пожар произошел в жилом доме. В результате возгорания, огнем уничтожена кровля, повреждены стены по всей площади.
Из горящего строения пожарные спасли мужчину, сына хозяйки дома. С ожогами его доставили в ОКБ г. Твери. Позднее был обнаружен труп, предположительно хозяйки дома.
Полностью потушить пожар удалось к 6.00 утра. К ликвидации было привлечено 12 человек и 4 единицы техники.
Причина возгорания и ущерб устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU