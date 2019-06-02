В Тверской области из огня спасли мужчину

СЕГОДНЯ 09:46 2019-06-02T09:46:27+03:00

Пожар произошел в жилом доме в Калининском районе

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Сообщение о пожаре в деревне Шестино, Славновского сельского поселения, Калининского района поступило в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Тверской области около 3.00 ночи, 2 июня.

На место пожара убыли отделения пожарно-спасательной части №72 и СПСЧ. На месте спасатели установили, что пожар произошел в жилом доме. В результате возгорания, огнем уничтожена кровля, повреждены стены по всей площади.

Из горящего строения пожарные спасли мужчину, сына хозяйки дома. С ожогами его доставили в ОКБ г. Твери. Позднее был обнаружен труп, предположительно хозяйки дома.

Полностью потушить пожар удалось к 6.00 утра. К ликвидации было привлечено 12 человек и 4 единицы техники.

Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU