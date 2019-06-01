2019-06-01T23:04:26+03:00
Общество

Подросток оказался на окраине Твери без сопровождения взрослых по вине водителя маршрутки

Мужчина решил закончить маршрут, не предупредив об этом пассажиров
Ольга ТРОФИМОВА
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Водитель отказался везти ребенка до места назначенияВодитель отказался везти ребенка до места назначенияФото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
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Инцидент произошел вечером, 31 мая, в Московском районе Твери. 15-летний подросток ехал домой на маршрутке №222.

Мальчик сел в автобус у Волоколамского путепровода и должен был доехать до улицы 50 лет Октября, но возле Торгового парка №1 водитель высадил подростка и сообщил, что дальше не поедет, потому что его рабочий день закончился.

Несовершеннолетний ребенок оказался вдали от дома, в темное время суток, без сопровождения взрослых.

Подросток сообщил ТИА, что деньги за проезд ему не вернули, хотя до места назначения он не доехал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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