Подросток оказался на окраине Твери без сопровождения взрослых по вине водителя маршрутки

1 Июнь 23:04 2019-06-01T23:04:26+03:00

Мужчина решил закончить маршрут, не предупредив об этом пассажиров

Изменить размер текста: A A

Инцидент произошел вечером, 31 мая, в Московском районе Твери. 15-летний подросток ехал домой на маршрутке №222.

Мальчик сел в автобус у Волоколамского путепровода и должен был доехать до улицы 50 лет Октября, но возле Торгового парка №1 водитель высадил подростка и сообщил, что дальше не поедет, потому что его рабочий день закончился.

Несовершеннолетний ребенок оказался вдали от дома, в темное время суток, без сопровождения взрослых.

Подросток сообщил ТИА, что деньги за проезд ему не вернули, хотя до места назначения он не доехал.

ИСТОЧНИК KP.RU