Подросток утонул в реке на границе Тверской и Смоленской областей

1 Июнь 22:15 2019-06-01T22:15:15+03:00

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Информация о том, что вечером, 31 мая, в реке Осуга Ржевского района Тверской области утонул 15-летний мальчик, появилась в сообществе «!!!ОСУГА!!! The Best» в социальной сети ВКонтакте.

Как сообщают очевидцы, ребёнок утонул в районе деревни Замятино, подростка пытались спасти местные жители деревни Вараксино Сычёвского района Смоленской области, но не смогли привести пострадавшего в чувство.

В виду того, что тело подростка нашли на берегу реки, который находится в границах Смоленской области, расследовать обстоятельства происшествия будут смоленские следователи. Им же предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU