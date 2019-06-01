Пьяный маршрутчик возил пассажиров в Бежецке Тверской области

СЕГОДНЯ 21:39 2019-06-01T21:39:51+03:00

Пьяный маршрутчик возил пассажиров в Бежецке Фото: пресс-служба УГИБДД по Тверской области

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Нарушитель был выявлен во время проведения «Контроля трезвости» вечером, 31 мая, на ул. Льва Толстого в Бежецке. Автоинспекторы ОГИБДД МО МВД России Бежецкий остановили автобус №4, который следовал по маршруту «Березовая роща – дер. Иваново».

Автоинспекторы установили, что водитель ехал, не пристегнувшись ремнем безопасности и от него пахло алкоголем, а у транспортного средства отсутствовал технический осмотр.

Мужчине было предложено пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, которое подтвердило данный факт.

На момент остановки в салоне находилось трое пассажиров, сообщали в региональной Госавтоинспекции.

В отношении нарушителя составили административный протокол, а автобус отправили на штрафстоянку. По факту происшествия проводится проверка, в том числе в отношении юридического лица, которому принадлежит автобус.

ИСТОЧНИК KP.RU