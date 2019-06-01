2019-06-01T20:31:41+03:00
Общество

Паломники отправились в XXI Волжский Крестный ход от Истока Волги в Тверской области

Торжественное открытие состоялось 1 июня в деревне Волговерховье
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области начался XXI Волжский Крестный ход Фото: пресс-служба правительства Тверской областиВ Тверской области начался XXI Волжский Крестный ход Фото: пресс-служба правительства Тверской области
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Более 1,5 тысячи человек из Тверской, Московской, Новгородской и других областей отправились в субботу, 1 июня, в XXI Волжский Крестный ход. Он начался от истока Волги в деревне Волговерховье Осташковского района. Сегодня митрополит Тверской и Кашинский Савва провел там Божественную литургию и чин малого водоосвящения.

Напомним, в этом году Волжский Крестный ход посвящён 200-летию обретения мощей княгини (мученицы) Иулиании Вяземской и Новоторжской. Главной святыней паломников стала икона святой благоверной княгини из церкви в честь Архангела Михаила в Торжке.

Волжский Крестный ход посетит Пеновский, Селижаровский районы, Ржев, Зубцовский, Торжокский, Старицкий районы, Тверь и Калининский район. Далее паломники отправятся в Конаковский район Дубну и Московскую область.

Завершится масштабное шествие в Кашинском городском округе и Калязинском районе. Традиционно заключительным мероприятием станет фестиваль духовной и светской музыки, который состоится 15 июня в Кашине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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