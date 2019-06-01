Во Ржеве Тверской области обокрали автомобиль местного жителя
Водитель забыл на ночь закрыть дверь
За кражу из автомобиля мужчина может сесть в тюрьмуФото: Олег РУКАВИЦЫН
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С заявлением в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Ржевский» обратился 31-летний местный житель. Мужчина сообщил, что из его автомашины было похищено имущество. Сумма ущерба составила 16 тысяч рублей.
Оперативниками установили, что в день происшествия потерпевший оставил свой автомобиль не запертым на парковке возле дома.
Подозреваемого задержали в кратчайшие сроки. Им оказался неработающий 22-летний житель Ржева. Похищенное имущество вернули владельцу.
Злоумышленник находится под подпиской о невыезде. По факту кражи возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU