В Тверской области обокрали квартиру жителя Кашина

СЕГОДНЯ 15:29 2019-06-01T15:29:12+03:00

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С заявлением о том, что из его квартиры украли бытовую технику, в полицию обратился 38-летний житель Кашина.

Полицейские выяснили, что злоумышленник проник в помещение, взломав входную дверь.

Спустя сутки сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого в краже. Им оказался ранее судимый, неработающий 41-летний местный житель. Мужчина задержан и сознался в содеянном.

В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания. За кражу ему грозит лишение свободы на 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU