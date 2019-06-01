В Тверской области обокрали квартиру жителя Кашина
Злоумышленник задержан
За кражу бытовой техники мужчине грозит 6 лет тюрьмыФото: Олег РУКАВИЦЫН
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С заявлением о том, что из его квартиры украли бытовую технику, в полицию обратился 38-летний житель Кашина.
Полицейские выяснили, что злоумышленник проник в помещение, взломав входную дверь.
Спустя сутки сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого в краже. Им оказался ранее судимый, неработающий 41-летний местный житель. Мужчина задержан и сознался в содеянном.
В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания. За кражу ему грозит лишение свободы на 6 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU