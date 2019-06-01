11-летняя девочка утонула на Нижне-Негочанском водохранилище в Тверской области

СЕГОДНЯ 12:57 2019-06-01T12:57:52+03:00

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Сообщение о том, что на берегу водохранилища обнаружено тело несовершеннолетнего ребенка поступило в региональный СК России 31 мая.

Установлено, что 11-летняя девочка гуляла вместе с подругой на берегу водохранилища. Проходя по берегу, ребенок поскользнулся и упал в воду. Ввиду того, что малолетняя не умела плавать, она утонула. Тело ребенка в последующем было обнаружено на береговой линии указанного водохранилища.

По факту гибели ребенка для установления следственным путем всех обстоятельств произошедшего Торжокским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

- Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, допрошены лица, которые обнаружили девочку и родственники погибшего ребенка, - сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области. - По результатам следствия также будет дана принципиальная оценка действиям должностных лиц, ответственных за профилактику несчастных случаев с несовершеннолетними.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU