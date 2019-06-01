Следователи выясняют обстоятельства ЧП на реке Торопа в Тверской области

СЕГОДНЯ 12:46 2019-06-01T12:46:00+03:00

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Следствием установлено, что 31 мая в реке Торопа утонул мальчик 2008 года рождения. Сообщение об этом поступило вечером в региональный СК России.

Как стало известно, мальчик пошел купаться на речку вместе с сестрами и братом. Находясь на берегу реки, ребенок разделся и зашел в воду. Ввиду того, что он не умел плавать, захлебнулся и утонул. Тело малолетнего без каких-либо телесных повреждений впоследствии было обнаружено водолазами МЧС.

- Для установления следственным путем всех обстоятельств гибели мальчика Западнодвинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), - пояснили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области. – Следователем назначено проведение медицинской судебной экспертизы, допрошены все свидетели произошедшего. В ходе предварительного расследования действиям должностных лиц, осуществляющих профилактическую деятельность, а также действиям родителей по исполнению своих обязанностей будет дана юридическая оценка.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU