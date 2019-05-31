2019-05-31T21:13:25+03:00
Звезды

На Пушкинском празднике в Берново в Тверской области развернётся "Книжный шатёр"

Для гостей подготовлена интересная программа
Виктория ТУШКОВА
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В селе Берново Старицкого района состоится Пушкинский праздник поэзииВ селе Берново Старицкого района состоится Пушкинский праздник поэзииФото: Ирина ТАРАСОВА
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В преддверии 220-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина 2 июня в селе Берново (Старицкий район) состоится Пушкинский праздник поэзии.

Тверская областная библиотека имени Горького привезёт на праздник свой "Книжный шатёр". Он развернётся на Молодёжной площадке Пушкинского праздника поэзии с 10 до 15 часов.

Для гостей праздника подготовлена интересная программа - сообщает библиотека. По традиции будет работать ярмарка-книгообмен, там найдутся книги о жизни и творчестве поэта. Все желающие смогут также поучаствовать в викторине «Знаете ли вы Пушкина?» и интерактивной игре по произведениям поэта.

На празднике можно даже будет узнать свою судьбу по литературным гаданиям. Вспомнить стихи поэта поможет акция «Стихи в кармане».

ИСТОЧНИК KP.RU

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