2019-05-31T20:42:33+03:00
Происшествия

Житель Тверской области будет 6 месяцев отрабатывать неоплаченные долги по алиментам

Такое решение принял Вышневолоцкий городской суд
Ольга ТРОФИМОВА
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Алиментщик будет полгода отрабатывать долги на исправительных работахАлиментщик будет полгода отрабатывать долги на исправительных работахФото: Валерий РОМАНОВ
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Жителя Вышневолоцкого района обвиняют в неуплате алиментов. Мужчина неоднократно, без уважительных причин не исполнял решение суда.

В судебном заседании установлено, что осужденный в период времени с декабря 2018 года по март 2019-го не платил средства на содержание несовершеннолетнего ребенка и накопил долг в размере 49 295 рублей 08 копеек.

Суд признал мужчину виновным виновным и назначил наказание, с учетом наличия непогашенной судимости, в виде принудительных работ сроком на 6 месяцев. 5% заработной платы осужденного будет удержано в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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