Житель Тверской области будет 6 месяцев отрабатывать неоплаченные долги по алиментам
Такое решение принял Вышневолоцкий городской суд
Алиментщик будет полгода отрабатывать долги на исправительных работахФото: Валерий РОМАНОВ
Изменить размер текста:
Жителя Вышневолоцкого района обвиняют в неуплате алиментов. Мужчина неоднократно, без уважительных причин не исполнял решение суда.
В судебном заседании установлено, что осужденный в период времени с декабря 2018 года по март 2019-го не платил средства на содержание несовершеннолетнего ребенка и накопил долг в размере 49 295 рублей 08 копеек.
Суд признал мужчину виновным виновным и назначил наказание, с учетом наличия непогашенной судимости, в виде принудительных работ сроком на 6 месяцев. 5% заработной платы осужденного будет удержано в доход государства.
Приговор не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU