Тверская спортсменка Виктория Застрялина привезла бронзу первенства Европы по боксу

СЕГОДНЯ 20:27 2019-05-31T20:27:39+03:00

Виктория Застрялина привезла бронзу первенства Европы по боксу Фото: комитет по физкультуре и спорту Тверской области

В соревнованиях принимали участие юноши и девушки 15-16 лет

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Первенство Европы по боксу среди юношей и девушек 15-16 лет проходит в румынском городе Галац с 24 мая по 1 июня. Всего в соревнованиях принимают участие 265 юношей и 135 девушек из 35 стран.

В составе женской сборной России впервые в истории выступила представительница Тверской области Виктория Застрялина.

Виктория выступала и одержала победу против спортсменок из Шотландии и Украины.

30 мая в поединке за выход в финал Виктория выступала против Софией Маззони из Италии. По результату поединка 16-летняя кандидат в мастера спорта России Виктория Застрялина стала обладательницей бронзы первенства Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU