Колхоз «Знамя» в Тверской области нарушил земельное законодательство
Загрязнение отходами лесозаготовок земель сельхозназначения в Торжокском районе Тверской области, принадлежащих колхозу «Знамя», было выявлено еще в апреле текущего года.
Порубочные остатки при проведении работ не вывозились, а складировались непосредственно на землях сельхозназначения, что не только привело к загрязнению земель, но и создало угрозу возгорания в пожароопасный период, отмечают в пресс-службе Россельхознадзора по Тверской области.
Отходы коры, сучья, ветви и прочие лесозаготовительных отходы заняли площадь в 2 га.
За порчу земель колхозу «Знамя» выдано предписание на устранение нарушений. Исполнить его нужно до декабря 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU