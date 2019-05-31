Колхоз «Знамя» в Тверской области нарушил земельное законодательство

СЕГОДНЯ 20:17 2019-05-31T20:17:33+03:00

Отходы коры, сучья, ветви и прочие лесозаготовительных отходы заняли площадь в 2 га Фото: пресс-служба Россельхознадзора по Тверской области

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Загрязнение отходами лесозаготовок земель сельхозназначения в Торжокском районе Тверской области, принадлежащих колхозу «Знамя», было выявлено еще в апреле текущего года.

Порубочные остатки при проведении работ не вывозились, а складировались непосредственно на землях сельхозназначения, что не только привело к загрязнению земель, но и создало угрозу возгорания в пожароопасный период, отмечают в пресс-службе Россельхознадзора по Тверской области.

Отходы коры, сучья, ветви и прочие лесозаготовительных отходы заняли площадь в 2 га.

За порчу земель колхозу «Знамя» выдано предписание на устранение нарушений. Исполнить его нужно до декабря 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU