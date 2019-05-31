ЕГЭ по истории и химии прошёл в Тверской области без сбоев

СЕГОДНЯ 20:00 2019-05-31T20:02:33+03:00

На экзамен нельзя пронести ничего лишнего: сигнальная рамка оповестит об этом организаторов Фото: Виктория ТУШКОВА

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31 мая выпускники Твери и области сдавали ЕГЭ по истории и химии. Таких в регионе набралось 1555 человек: 842 писали ЕГЭ по истории, 713 - сдавали химию.

По сообщению областного Министерства образования экзамены прошли в штатном порядке, без технологических сбоев.

ЕГЭ по истории и химии сдаются по выбору. На выполнение 25 заданий экзаменационной работы по истории отводится 3 часа 55 минут. Минимальный проходной балл - 32. ЕГЭ по химии длится 3,5 часа и состоит из 34 заданий. Минимальный проходной балл - 36.

Результаты экзаменов обнародуют не позднее 14 июня.

В случае несогласия с полученными баллами в течение двух дней после оглашения результатов можно подать апелляцию.

Во время проведения всей кампании ЕГЭ-2019 в Тверской области работает региональная горячая линия +7 (4822) 32 06 19 и горячая линия Рособрнадзора +7 (495) 984 89 19, а также телефон доверия ЕГЭ +7 (495) 104 68 38.

ИСТОЧНИК KP.RU