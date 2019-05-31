ЕГЭ по истории и химии прошёл в Тверской области без сбоев
31 мая выпускники Твери и области сдавали ЕГЭ по истории и химии. Таких в регионе набралось 1555 человек: 842 писали ЕГЭ по истории, 713 - сдавали химию.
По сообщению областного Министерства образования экзамены прошли в штатном порядке, без технологических сбоев.
ЕГЭ по истории и химии сдаются по выбору. На выполнение 25 заданий экзаменационной работы по истории отводится 3 часа 55 минут. Минимальный проходной балл - 32. ЕГЭ по химии длится 3,5 часа и состоит из 34 заданий. Минимальный проходной балл - 36.
Результаты экзаменов обнародуют не позднее 14 июня.
В случае несогласия с полученными баллами в течение двух дней после оглашения результатов можно подать апелляцию.
Во время проведения всей кампании ЕГЭ-2019 в Тверской области работает региональная горячая линия +7 (4822) 32 06 19 и горячая линия Рособрнадзора +7 (495) 984 89 19, а также телефон доверия ЕГЭ +7 (495) 104 68 38.
ИСТОЧНИК KP.RU