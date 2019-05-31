2019-05-31T19:52:29+03:00
Общество

Регистрация на Всемирные детские игры победителей для детей, перенёсших онкологию, открыта в Тверской области

Участниками могут стать мальчики и девочки от 6 до 17 лет
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Всемирные Игры Победителей. Фото: БФ "Добрый мир"Всемирные Игры Победителей. Фото: БФ "Добрый мир"
Изменить размер текста:

Участниками региональных игр могут стать все желающие мальчики и девочки в возрасте от 6 до 17 лет, живущие в Тверской области и столкнувшиеся в своей жизни с онкологическим или гематологическим диагнозом - сообщает Минздрав Тверской области.

Новация этого года: стать участником регионального этапа Игр в составе второй зачётной группы теперь смогут родные братья и сестры ребёнка, перенёсшего онкогематологическое заболевание.

Вести и судить состязания будут настоящие спортивные чемпионы. На Играх Победителей будут разыграны комплекты наград, вручены дипломы, грамоты и подарки.

Чтобы стать участником Игр Победителей, необходимо заполнить анкету на сайте благотворительного фонда «Добрый мир», заверить распечатанную анкету подписью лечащего врача или участкового педиатра, и привезти анкету с собой на мероприятие.

Участников Всемирных детских игр победителей-2019 определит жеребьёвка.

Дополнительную информацию можно узнать в БФ «Добрый мир», на сайте и по телефону: 8(4822) 47 59 14.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Пушкинском празднике в Берново в Тверской области развернётся "Книжный шатёр"
Житель Тверской области будет 6 месяцев отрабатывать неоплаченные долги по алиментам
Тверская спортсменка Виктория Застрялина привезла бронзу первенства Европы по боксу
Колхоз «Знамя» в Тверской области нарушил земельное законодательство
ЕГЭ по истории и химии прошёл в Тверской области без сбоев
В Тверской области любители флайборда соберутся, чтобы установить новый рекорд Гиннеса
В Тверской области ребенок утонул, спрыгнув с моста
В Тверской области на "Нашествии" будет работать палаточный городок
На трассе в Тверской области иномарка сбила женщину
Саженцы роз и плодовых деревьев без документов продавали на рынке в Тверской области
За свалку строительного мусора жителя Тверской области привлекут к административной ответственности
В одном из кафе Тверской области посетителей кормили с нарушением санитарных норм
Более 142 молодым семьям помогут улучшить жилищные условия в Тверской области
В Твери сбили мальчика, который перебегал дорогу
Трое браконьеров из Тверской области получили условный срок за убийство лося
У мужчины украли ноутбук из больничной палаты в Твери
Главный бухгалтер ТСЖ в Твери присвоила деньги жильцов и получила условный срок
«Тверь Водоканал» ремонтирует коллектор на бульваре Профсоюзов
Молодые девушка и парень не смогли разъехаться на дороге в Твери
В Заволжском районе Твери новый прокурор
Девочка перебегала дорогу и угодила под колеса «Газели» в Твери
Во дворе дома в Твери пьяный водитель сбил женщину, которая гуляла с внуком
В Тверской области обокрали дачу жителя Конакова
Почти 1000 школьников будет работать в трудовых отрядах Твери
Знаменитая затопленная колокольня в Калязине Тверской области будет отреставрирована
Юбилейный 75000-ый сертификат на материнский капитал выдан в Тверской области
Колбаса с жирностью почти в два раза выше заявленной продавалась в магазине в Твери