Регистрация на Всемирные детские игры победителей для детей, перенёсших онкологию, открыта в Тверской области

СЕГОДНЯ 19:52 2019-05-31T19:52:29+03:00

Участниками могут стать мальчики и девочки от 6 до 17 лет

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Участниками региональных игр могут стать все желающие мальчики и девочки в возрасте от 6 до 17 лет, живущие в Тверской области и столкнувшиеся в своей жизни с онкологическим или гематологическим диагнозом - сообщает Минздрав Тверской области.

Новация этого года: стать участником регионального этапа Игр в составе второй зачётной группы теперь смогут родные братья и сестры ребёнка, перенёсшего онкогематологическое заболевание.

Вести и судить состязания будут настоящие спортивные чемпионы. На Играх Победителей будут разыграны комплекты наград, вручены дипломы, грамоты и подарки.

Чтобы стать участником Игр Победителей, необходимо заполнить анкету на сайте благотворительного фонда «Добрый мир», заверить распечатанную анкету подписью лечащего врача или участкового педиатра, и привезти анкету с собой на мероприятие.

Участников Всемирных детских игр победителей-2019 определит жеребьёвка.

Дополнительную информацию можно узнать в БФ «Добрый мир», на сайте и по телефону: 8(4822) 47 59 14.

ИСТОЧНИК KP.RU