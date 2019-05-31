В Тверской области любители флайборда соберутся, чтобы установить новый рекорд Гиннеса

СЕГОДНЯ 18:45 2019-05-31T18:45:54+03:00

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В субботу, 1 июня, в городе Конаково, в акватории Иваньковского водохранилища (ул. Пригородная, дом 70) состоится международный фестиваль водно-экстремальных видов спорта. Организаторы планируют установить Рекорд Гиннесса по гидрофлаю.

Мероприятие пройдет во второй раз и объединит спортсменов и любителей экстрима со всех уголков России, Европы, Америки и Азии.

Напомним, что в 2017 году в Конаково был установлен Всероссийский рекорд по флайборду – 37 спортсменов из разных стран в течение 30 минут демонстрировали фигуры высшего пилотажа. Участники одновременно взлетели на 15-метровых струях воды.

Как и в прошлые годы, в этот раз особое внимание во время проведения фестиваля будет уделено безопасности. Контроль и навигацию маломерных судов будут осуществлять инспекторы государственной инспекции по маломерным судам и сотрудники аварийно-спасательной службы Тверской области.

Начало шоу в 10.00.

ИСТОЧНИК KP.RU