В Тверской области ребенок утонул, спрыгнув с моста
ЧП произошло в Торопецком районе
В Тверской области утонул ребенокФото: Елена РАКОВА
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Сообщение о том, что в районе железнодорожного моста на акватории р. Торопа в Колдино Торопецкого района спрыгнул с моста и утонул ребенок, поступило в диспетчерскую службу ГУ МЧС России по Тверской области 31 мая.
Спасатели извлекли тело погибшего ребенка из воды и передали сотрудникам полиции. Проводятся следственные мероприятия.
На месте работают спасатели МЧС, полиция, медики и следователи. Обстоятельства гибели уточняются, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU