В Тверской области ребенок утонул, спрыгнув с моста

СЕГОДНЯ 18:18 2019-05-31T18:21:00+03:00

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Сообщение о том, что в районе железнодорожного моста на акватории р. Торопа в Колдино Торопецкого района спрыгнул с моста и утонул ребенок, поступило в диспетчерскую службу ГУ МЧС России по Тверской области 31 мая.

Спасатели извлекли тело погибшего ребенка из воды и передали сотрудникам полиции. Проводятся следственные мероприятия.

На месте работают спасатели МЧС, полиция, медики и следователи. Обстоятельства гибели уточняются, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU