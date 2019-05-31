2019-05-31T15:56:47+03:00
Происшествия

На трассе в Тверской области иномарка сбила женщину

Пострадавшая в тяжелом состоянии
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
На трассе в Тверской области сбили женщинуНа трассе в Тверской области сбили женщинуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

ДТП произошло в Конаковском районе, на 116-м км трассы М-10, днем, 31 мая.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тверской области, 50-летняя женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу через трассу.

Трезвый 33-летний водитель, который ехал в левой полосе на иномарке «Форд Фокус», не пропустил женщину-пешехода. В то время, как в правой полосе автомобили остановились для предоставления ей преимущества движения.

В тяжелом состоянии пострадавшая доставлена в больницу.

Дальнейшая информация уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тверской области ребенок утонул, спрыгнув с моста
В Тверской области на "Нашествии" будет работать палаточный городок
Саженцы роз и плодовых деревьев без документов продавали на рынке в Тверской области
За свалку строительного мусора жителя Тверской области привлекут к административной ответственности
В одном из кафе Тверской области посетителей кормили с нарушением санитарных норм
Более 142 молодым семьям помогут улучшить жилищные условия в Тверской области
В Твери сбили мальчика, который перебегал дорогу
Трое браконьеров из Тверской области получили условный срок за убийство лося
У мужчины украли ноутбук из больничной палаты в Твери
Главный бухгалтер ТСЖ в Твери присвоила деньги жильцов и получила условный срок
«Тверь Водоканал» ремонтирует коллектор на бульваре Профсоюзов
Молодые девушка и парень не смогли разъехаться на дороге в Твери
В Заволжском районе Твери новый прокурор
Девочка перебегала дорогу и угодила под колеса «Газели» в Твери
Во дворе дома в Твери пьяный водитель сбил женщину, которая гуляла с внуком
В Тверской области обокрали дачу жителя Конакова
Почти 1000 школьников будет работать в трудовых отрядах Твери
Знаменитая затопленная колокольня в Калязине Тверской области будет отреставрирована
Юбилейный 75000-ый сертификат на материнский капитал выдан в Тверской области
Колбаса с жирностью почти в два раза выше заявленной продавалась в магазине в Твери