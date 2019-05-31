На трассе в Тверской области иномарка сбила женщину
Пострадавшая в тяжелом состоянии
На трассе в Тверской области сбили женщинуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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ДТП произошло в Конаковском районе, на 116-м км трассы М-10, днем, 31 мая.
Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тверской области, 50-летняя женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу через трассу.
Трезвый 33-летний водитель, который ехал в левой полосе на иномарке «Форд Фокус», не пропустил женщину-пешехода. В то время, как в правой полосе автомобили остановились для предоставления ей преимущества движения.
В тяжелом состоянии пострадавшая доставлена в больницу.
Дальнейшая информация уточняется.
ИСТОЧНИК KP.RU