Саженцы роз и плодовых деревьев без документов продавали на рынке в Тверской области
Факты нарушения законодательства в области семеноводства и карантина растений были выявлены 30 мая сотрудниками отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области на рынке в Весьегонске.
Без документов на прилавках продавались около полусотни саженцев плодовых деревьев и почти 60 розовых кустов, привезенных из Московской и Ярославской областей.
О доставке подкарантинной продукции граждане не известили Управление Россельхознадзора по Тверской области и, тем самым, нарушили требования законодательства.
В отношении недобросовестных граждан возбуждены административные дела. Саженцы роз и плодовых культур сняты с реализации.
ИСТОЧНИК KP.RU