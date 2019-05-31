2019-05-31T15:13:30+03:00
Общество

Саженцы роз и плодовых деревьев без документов продавали на рынке в Тверской области

Растения сняты с реализации
Ольга ТРОФИМОВА
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Саженцы без документов продавали в ВесьегонскеСаженцы без документов продавали в ВесьегонскеФото: Анна СЕМИНА
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Факты нарушения законодательства в области семеноводства и карантина растений были выявлены 30 мая сотрудниками отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области на рынке в Весьегонске.

Без документов на прилавках продавались около полусотни саженцев плодовых деревьев и почти 60 розовых кустов, привезенных из Московской и Ярославской областей.

О доставке подкарантинной продукции граждане не известили Управление Россельхознадзора по Тверской области и, тем самым, нарушили требования законодательства.

В отношении недобросовестных граждан возбуждены административные дела. Саженцы роз и плодовых культур сняты с реализации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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