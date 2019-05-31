За свалку строительного мусора жителя Тверской области привлекут к административной ответственности

СЕГОДНЯ 14:58 2019-05-31T14:58:31+03:00

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Неубранную свалку бытовых отходов и зарастающие земли сельхоназначения в деревне Борутино Рамешковском районе Твери в мае текущего года обнаружили инспекторы Управления Россельхознадзора.

Специалисты выезжали на место, чтобы проверить исполнение предписания владельцем данного участка, которое было ему выдано ранее. В ходе осмотра было установлено, что нарушения не устранены - свалка мусора от сноса и разборки зданий не убрана, а земли зарастают борщевиком, кустарниками и деревьями.

За нарушение требований надзорного органа, нарушитель вызван в Управление Россельхознадзора по Тверской области для составление административного протокола.

ИСТОЧНИК KP.RU