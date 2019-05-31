В одном из кафе Тверской области посетителей кормили с нарушением санитарных норм
Проверку исполнения санитарных требований при организации питания провела прокуратура Молоковского района в одном из местных кафе.
Выяснилось, что посетителей кафе кормили продуктами с истекшим сроком годности (их обнаружили на пищеблоке), на товарах отсутствовала маркировка о дате изготовления и сроках хранения, на полуфабрикатах и блюдах не указано время изготовления. Маркировка отсутствовала и на инвентаре, а при мытье посуды не были соблюдены санитарные нормы.
По результатам проверки прокурором возбуждено дело об административном правонарушении, индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности и оштрафован на 5 тысяч рублей.
Также владельцу кафе выдано предписание на устранение нарушений.
ИСТОЧНИК KP.RU