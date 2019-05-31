Более 142 молодым семьям помогут улучшить жилищные условия в Тверской области
В преддверии Дня защиты детей, 31 мая, 23 молодые семьи региона из Твери, Ржева, Кимр, Торжка и других муниципалитетов получили жилищные сертификаты.
По информации пресс-службы правительства Тверской области, всего в 2019 году жилищные сертификаты предусмотрены 142 молодым семьям из 30 муниципальных образований Верхневолжья.
Общая сумма финансирования из бюджетов разных уровней (федерального, областного, муниципального) составляет более 97,3 млн рублей.
Планируется, что в следующем году помощь в приобретении жилья местные власти окажут еще 200 семьям.
Полученные социальные выплаты молодые семьи могут использовать для приобретения и строительства жилья, уплаты первоначального взноса по ипотеке, а также для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам.
ИСТОЧНИК KP.RU