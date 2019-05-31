2019-05-31T14:23:42+03:00
Общество

Более 142 молодым семьям помогут улучшить жилищные условия в Тверской области

На помощь могут рассчитывать жители всех муниципалитетов Верхневолжья
Ольга ТРОФИМОВА
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Молодым семьям помогут улучшить жилищные условияМолодым семьям помогут улучшить жилищные условияФото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
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В преддверии Дня защиты детей, 31 мая, 23 молодые семьи региона из Твери, Ржева, Кимр, Торжка и других муниципалитетов получили жилищные сертификаты.

По информации пресс-службы правительства Тверской области, всего в 2019 году жилищные сертификаты предусмотрены 142 молодым семьям из 30 муниципальных образований Верхневолжья.

Общая сумма финансирования из бюджетов разных уровней (федерального, областного, муниципального) составляет более 97,3 млн рублей.

Планируется, что в следующем году помощь в приобретении жилья местные власти окажут еще 200 семьям.

Полученные социальные выплаты молодые семьи могут использовать для приобретения и строительства жилья, уплаты первоначального взноса по ипотеке, а также для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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