2019-05-31T12:27:26+03:00
Происшествия

Трое браконьеров из Тверской области получили условный срок за убийство лося

Ущерб от незаконной охоты составил 240 тысяч рублей
Ольга ТРОФИМОВА
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Браконьеров из Тверской области осудили за убийство лосяБраконьеров из Тверской области осудили за убийство лосяФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Прокуратурой Кесовогорского района поддержано обвинение по уголовному делу в отношении трех мужчин, которые 20 декабря прошлого года застрелили лося в Кесовогорском районе.

Ущерб государству составил 240 тысяч рублей. Всю сумму браконьеры возместили добровольно в ходе расследования уголовного дела.

Судом, с учетом мнения надзорного ведомства, вынесен обвинительный приговор. За незаконную охоту мужчины получили наказание в виде лишения свободы сроком 2 года каждому условно, с испытательным сроком от 1 года 6 месяцев до 2 лет. Один из обвиняемых так же лишился автомобиля, на котором охотники ездили на промысел. Транспортное средство конфисковано в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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