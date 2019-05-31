Трое браконьеров из Тверской области получили условный срок за убийство лося

СЕГОДНЯ 12:25 2019-05-31T12:27:26+03:00

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Прокуратурой Кесовогорского района поддержано обвинение по уголовному делу в отношении трех мужчин, которые 20 декабря прошлого года застрелили лося в Кесовогорском районе.

Ущерб государству составил 240 тысяч рублей. Всю сумму браконьеры возместили добровольно в ходе расследования уголовного дела.

Судом, с учетом мнения надзорного ведомства, вынесен обвинительный приговор. За незаконную охоту мужчины получили наказание в виде лишения свободы сроком 2 года каждому условно, с испытательным сроком от 1 года 6 месяцев до 2 лет. Один из обвиняемых так же лишился автомобиля, на котором охотники ездили на промысел. Транспортное средство конфисковано в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU