У мужчины украли ноутбук из больничной палаты в Твери
Злоумышленник задержан
Мужчину задержали за кражу ноутбука в больницеФото: Яна ЛИСИНА
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С заявлением о краже в дежурную часть Московского отдела полиции Управления МВД России по городу Твери обратился 55-летний житель Тверской области. Мужчина сообщил, что из палаты одной из тверских больниц у него украли ноутбук.
Полицейские осмотрели место происшествия, опросили возможных свидетелей и вышли на след подозреваемого. Им оказался 46-летний житель Твери, ранее судимый за аналогичные преступления.
За кражу ноутбука мужчина может сесть в тюрьму на 5 лет. Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU