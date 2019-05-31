2019-05-31T12:14:16+03:00
Происшествия

У мужчины украли ноутбук из больничной палаты в Твери

Злоумышленник задержан
Ольга ТРОФИМОВА
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Мужчину задержали за кражу ноутбука в больницеМужчину задержали за кражу ноутбука в больницеФото: Яна ЛИСИНА
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С заявлением о краже в дежурную часть Московского отдела полиции Управления МВД России по городу Твери обратился 55-летний житель Тверской области. Мужчина сообщил, что из палаты одной из тверских больниц у него украли ноутбук.

Полицейские осмотрели место происшествия, опросили возможных свидетелей и вышли на след подозреваемого. Им оказался 46-летний житель Твери, ранее судимый за аналогичные преступления.

За кражу ноутбука мужчина может сесть в тюрьму на 5 лет. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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