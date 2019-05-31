2019-05-31T11:28:21+03:00
Происшествия

Главный бухгалтер ТСЖ в Твери присвоила деньги жильцов и получила условный срок

Приговор вынес Заволжский районный суд
Ольга ТРОФИМОВА
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Главный бухгалтер ТСЖ присвоила деньги жильцовГлавный бухгалтер ТСЖ присвоила деньги жильцовФото: Иван МАКЕЕВ
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Суд установил, что в период трудовой деятельности обвиняемая, с расчетного счета ТСЖ «ДЕЯ» перечисляла на свою банковскую карту денежные средства, предназначенные для выплаты заработной платы, возмещения затрат на хозяйственные операционные расходы и подотчет.

В частности, главный бухгалтер присвоила себе 8 тысяч рублей, вверенных ей товариществом. Женщина составила авансовый отчет на соответствующую сумму, к которому приложила копию изготовленного ею фиктивного контрольно-кассового чека от имени ООО «Аудит и Бизнес». Похищенными денежными средствами обвиняемая распорядилась по собственному усмотрению, сообщили в пресс-службе суда.

Приговором Заволжского районного суда г. Твери подсудимая признана виновной в присвоении и растрате денежных средств, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком на 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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