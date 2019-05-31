«Тверь Водоканал» ремонтирует коллектор на бульваре Профсоюзов

СЕГОДНЯ 11:21 2019-05-31T11:21:40+03:00

В ходе нынешних ремонтных работ будет переложено 90 метров самотечного коллектора от камеры гашения напора до его врезки в самый крупный городской коллектор, который проходит вдоль бульвара Профсоюзов.

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В результате будет практически завершено формирование участка полностью обновленных коммуникаций водоотведения в этом районе.

Напомним, в районе железнодорожного полотна в стыке улицы Машинистов и бульвара Профсоюзов ранее был выполнен ремонт на двух нитках напорного трубопровода диметром 400 мм общей протяженностью 220 метров. А также был капитально отремонтирован участок главного полутораметрового коллектора протяженностью более 100 метров.

«Для безостановочного водоотведения здесь заранее была смонтирована временная перекачка стоков, услуга нашим потребителям оказывается без ограничения. В ходе работ будет также смонтировано 4 новых колодца, которые позволят легко обслуживать новые сети. В целом повысится надежность водоотведения в этом районе и экологическое благополучие территории», - говорит заместитель главного инженера, начальник управления эксплуатации объектов Светлана Ермолаева.

В производственной программе «Тверь Водоканала» на 2019 год запланировано 6 крупных мероприятий по замене участков канализационных трубопроводов. В общей сложности будет обновлено около 1 км сетей водоотведения, третья часть от запланированного объема работ уже выполнена.

ИСТОЧНИК KP.RU