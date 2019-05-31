2019-05-31T11:09:00+03:00
Происшествия

Молодые девушка и парень не смогли разъехаться на дороге в Твери

Полицейские разбираются в обстоятельствах аварии
Альберт БОЙКОВ
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После столкновения Lada протаранила скамейкуПосле столкновения Lada протаранила скамейку
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В четверг, 30 мая, в Твери произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого легкие травмы получили два человека. Авария случилась на Тверском проспекте в районе дома №3, когда на часах было около 13.39.

Известно, что 19-летняя обладательница Renault Logan находясь на перекрестке и поворачивая налево, столкнулась с автомобилем Lada Priora, за рулем которого находился 18-летний водитель. В связи с противоречивыми показаниями водителей материал ДТП был направлен на административное расследование.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии потерпевшие попали в больницу, где им оказали помощь и отпустили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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