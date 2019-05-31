В Заволжском районе Твери новый прокурор

СЕГОДНЯ 10:46 2019-05-31T10:49:26+03:00

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Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 30 мая 2019 года на должность прокурора Заволжского района г. Твери назначен старший советник юстиции Альберт Емельянов. Ранее он занимал должность прокурора Центрального района г. Твери.

Альберт Вячеславович прошёл долгий карьерный путь поработав на всех уровнях правоохранительной системы.

Новый прокурор уже приступил к исполнению своих служебных обязанностей.

Справка "КП":

Емельянов А.В., 1975 года рождения, в 2001 г. окончил юридический факультет Забайкальского государственного педагогического университета им. Н.Г. Чернышевского.

В органах прокуратуры Тверской области проходит службу с 30 августа 2001 г. В разное время работал помощником, старшим помощником, заместителем Нелидовского межрайонного прокурора, прокурором отдела по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами, заместителем прокурора Центрального района г. Твери, заместителем начальника отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, начальником управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью, с 19 марта 2015 г. назначен прокурором Центрального района г. Твери.

Имеет награды: знак отличия «За верность закону» III степени, нагрудный знак «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации».

ИСТОЧНИК KP.RU