Девочка перебегала дорогу и угодила под колеса «Газели» в Твери

СЕГОДНЯ 10:29 2019-05-31T10:30:56+03:00

Девочка перебегала дорогу и оказалась под машиной Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Авария произошла 30 мая, около 16.20, в районе дома №19 на ул. Бебеля.

28-летний водитель, управляя автомобилем «ГАЗ 331041», совершил наезд на 10-летнюю девочку, сообщили в УГИБДД России по Тверской области.

Пешеход перебегал проезжую часть в непосредственной видимости пешеходного перехода.

В результате ДТП девочку на «скорой помощи» госпитализировали в Детскую ОКБ г. Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU