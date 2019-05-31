2019-05-31T10:30:56+03:00
Происшествия

Девочка перебегала дорогу и угодила под колеса «Газели» в Твери

Пострадавшую доставили в больницу
Ольга ТРОФИМОВА
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Девочка перебегала дорогу и оказалась под машинойДевочка перебегала дорогу и оказалась под машинойФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла 30 мая, около 16.20, в районе дома №19 на ул. Бебеля.

28-летний водитель, управляя автомобилем «ГАЗ 331041», совершил наезд на 10-летнюю девочку, сообщили в УГИБДД России по Тверской области.

Пешеход перебегал проезжую часть в непосредственной видимости пешеходного перехода.

В результате ДТП девочку на «скорой помощи» госпитализировали в Детскую ОКБ г. Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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