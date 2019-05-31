Девочка перебегала дорогу и угодила под колеса «Газели» в Твери
Пострадавшую доставили в больницу
Девочка перебегала дорогу и оказалась под машинойФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:
Авария произошла 30 мая, около 16.20, в районе дома №19 на ул. Бебеля.
28-летний водитель, управляя автомобилем «ГАЗ 331041», совершил наезд на 10-летнюю девочку, сообщили в УГИБДД России по Тверской области.
Пешеход перебегал проезжую часть в непосредственной видимости пешеходного перехода.
В результате ДТП девочку на «скорой помощи» госпитализировали в Детскую ОКБ г. Твери.
ИСТОЧНИК KP.RU