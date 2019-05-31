2019-05-31T10:22:53+03:00
Происшествия

Во дворе дома в Твери пьяный водитель сбил женщину, которая гуляла с внуком

Ребенок не пострадал
Ольга ТРОФИМОВА
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Женщине оказали помощь и отпустилиЖенщине оказали помощь и отпустилиФото: Мария ЛЕНЦ
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Авария произошла днем, 30 мая, во дворе дома на ул. Терещенко в Московском районе Твери. 55-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21053» ехал задним ходом по двору и наехал на 43-летнюю женщину, которая шла по прилегающей территории.

В результате ДТП женщина бригадой «скорой помощи» доставлена в больницу, после оказания помощи отпущена.

В региональной Госавтоинспекции уточнили, что материал ДТП направлен на дополнительное расследование в связи с противоречивыми показаниями. Со слов очевидцев, пострадавшая с компанией распивала спиртные напитки в одном из гаражей, расположенных в этом же дворе. В какой-то момент мужчина, находившийся в компании, сел за руль автомобиля, поехал и сбил женщину. В это же время возле гаражей находился 6-летний внук пострадавшей, с которым бабушка вышла гулять. Ребенок в ДТП не пострадал.

После аварии водитель скрылся. В отношении него составлены протоколы об административных правонарушениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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