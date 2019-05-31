2019-05-31T10:08:01+03:00
Происшествия

В Тверской области обокрали дачу жителя Конакова

Из дома вынесли бытовую технику, инструменты и садовый инвентарь
Ольга ТРОФИМОВА
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Москвич обокрал дачу жителя Тверской областиМосквич обокрал дачу жителя Тверской областиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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С заявлением о краже из дачного дома в дежурную часть ОМВД России по Конаковскому району обратился житель города Конаково. Мужчина пояснил, что в его отсутствие неизвестный выставил оконную раму и пробрался в дом, откуда похитил бытовую технику, инструменты и садовый инвентарь. Ущерб составил более 20 тысяч рублей.

По подозрению в краже в поле зрения полицейских попал неработающий, ранее судимый 28-летний житель Москвы. Мужчина задержан и во всем признался. Похищенное имущество он продал, а вырученные деньги потратил.

По статье за кражу злоумышленник может сесть в тюрьму на 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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