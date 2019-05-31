2019-05-31T08:51:46+03:00
Общество

Почти 1000 школьников будет работать в трудовых отрядах Твери

В администрации обсудили вопросы летней занятости подростков
Ольга ТРОФИМОВА
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Летом школьникам будет чем занятьсяЛетом школьникам будет чем занятьсяФото: Мария ЛЕНЦ
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В администрации Твери прошло заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, на котором собравшиеся обсудили вопрос о трудоустройстве несовершеннолетних в летний период.

На сегодняшний день в банке вакансий 150 профессий, которые могут быть предложены несовершеннолетним. В основном это консультанты, агенты прямых продаж, промоутеры. От Центра занятости подростки также могут устроиться на подработку на предприятия Твери и Калининского района.

Для тверских старшеклассников в 9 общеобразовательных учреждениях организованы трудовые отряды. В летний период в них будет задействовано более 980 человек.

Для устройства на временную работу подростки могут обратиться в Центр занятости с документом, удостоверяющим личность, банк вакансий доступен на Госпортале "Работа в России" и обновляется ежедневно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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