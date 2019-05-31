Почти 1000 школьников будет работать в трудовых отрядах Твери
В администрации Твери прошло заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, на котором собравшиеся обсудили вопрос о трудоустройстве несовершеннолетних в летний период.
На сегодняшний день в банке вакансий 150 профессий, которые могут быть предложены несовершеннолетним. В основном это консультанты, агенты прямых продаж, промоутеры. От Центра занятости подростки также могут устроиться на подработку на предприятия Твери и Калининского района.
Для тверских старшеклассников в 9 общеобразовательных учреждениях организованы трудовые отряды. В летний период в них будет задействовано более 980 человек.
Для устройства на временную работу подростки могут обратиться в Центр занятости с документом, удостоверяющим личность, банк вакансий доступен на Госпортале "Работа в России" и обновляется ежедневно.
ИСТОЧНИК KP.RU