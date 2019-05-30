Юбилейный 75000-ый сертификат на материнский капитал выдан в Тверской области
Обладателем юбилейного сертификата стала семья Некрасовых из Твери. В семье Юлии и Дениса Некрасовых 9 мая 2019 года родился второй ребёнок - Миша. Первой была Варвара, она родилась 12 декабря 2013 года.
Сертификат семейству вручили в Тверском отделении Пенсионного фонда РФ в торжественной обстановке.
Размер маткапитала в этом году составляет 453 026 рублей. В Тверской области популярным направлением использования материнского капитала является улучшение жилищных условий.
Напомним, из средств материнского капитала каждый месяц можно получать выплату в размере 10 710 рублей 64 копейки. На это имеют право семьи, в которых второй ребёнок родился или усыновлён после 1 января 2018 года, и доход семьи на каждого её члена не превышает полуторакратную величину установленного в регионе прожиточного минимума трудоспособного гражданина за второй квартал предшествующего года.
ИСТОЧНИК KP.RU