Юбилейный 75000-ый сертификат на материнский капитал выдан в Тверской области

СЕГОДНЯ 21:04 2019-05-30T21:05:59+03:00

Размер маткапитала в этом году составляет более 450 000 рублей

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Обладателем юбилейного сертификата стала семья Некрасовых из Твери. В семье Юлии и Дениса Некрасовых 9 мая 2019 года родился второй ребёнок - Миша. Первой была Варвара, она родилась 12 декабря 2013 года.

Сертификат семейству вручили в Тверском отделении Пенсионного фонда РФ в торжественной обстановке.

Размер маткапитала в этом году составляет 453 026 рублей. В Тверской области популярным направлением использования материнского капитала является улучшение жилищных условий.

Напомним, из средств материнского капитала каждый месяц можно получать выплату в размере 10 710 рублей 64 копейки. На это имеют право семьи, в которых второй ребёнок родился или усыновлён после 1 января 2018 года, и доход семьи на каждого её члена не превышает полуторакратную величину установленного в регионе прожиточного минимума трудоспособного гражданина за второй квартал предшествующего года.

ИСТОЧНИК KP.RU