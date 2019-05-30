Колбаса с жирностью почти в два раза выше заявленной продавалась в магазине в Твери

СЕГОДНЯ 20:42 2019-05-30T20:42:24+03:00

Иногда производители указывают на этикетках не соответствующий действительности состав Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Проверку качества не прошли пробы колбас, поступившие к специалистам Тверской межобластной ветеринарной лаборатории для исследований.

В образцах варёной колбасы (производства Тверской области) и сервелата (московский производитель) выявлено несоответствие фактических значений массовой доли жира заявленным сведениям. По факту жирность продуктов составила соответственно: 57,9% и 48,8% вместо заявленных 30%.

Пробы колбас были отобраны инспекторами Управления Россельхознадзора по Тверской области в расположенном в Твери магазине.

ИСТОЧНИК KP.RU