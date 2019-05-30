В столкновении трех машин в Твери пострадали два человека
ДТП произошло на пересечении проспекта Победы с улицей Богданова
В Твери столкнулись три машиныФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Днем, 30 мая, иномарка "Рено Колеос" ехала по проспекту Победы в сторону микрорайона Чайка.
По словам водителя, внезапно с улицы Богданова выехала «Skoda Roomster». Автомобиль поворачивал с второстепенной дороги налево – на проспект.
От сильного удара «Рено» отбросило на встречную полосу, но выехать туда иномарке «помешал» «УАЗ», который в этот момент поворачивал на ул. Богданова.
По информации ТИА, в "Шкоде" и "Рено" сработали подушки безопасности. Водители и пассажир "Шкоды" получили травмы и раны, медицинская помощь оказана на месте ДТП.
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ИСТОЧНИК KP.RU