В столкновении трех машин в Твери пострадали два человека

СЕГОДНЯ 20:10 2019-05-30T20:20:44+03:00

В Твери столкнулись три машины Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ДТП произошло на пересечении проспекта Победы с улицей Богданова

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Днем, 30 мая, иномарка "Рено Колеос" ехала по проспекту Победы в сторону микрорайона Чайка.

По словам водителя, внезапно с улицы Богданова выехала «Skoda Roomster». Автомобиль поворачивал с второстепенной дороги налево – на проспект.

От сильного удара «Рено» отбросило на встречную полосу, но выехать туда иномарке «помешал» «УАЗ», который в этот момент поворачивал на ул. Богданова.

По информации ТИА, в "Шкоде" и "Рено" сработали подушки безопасности. Водители и пассажир "Шкоды" получили травмы и раны, медицинская помощь оказана на месте ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU