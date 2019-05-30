Мать, которая задушила подушкой младенца, предстанет перед судом в Твери

СЕГОДНЯ 19:42 2019-05-30T19:42:54+03:00

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Следственными органами СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летней жительницы города Твери.

Напомним, женщину обвиняют в том, что она убила свою малолетнюю дочь. ЧП случилось в Твери 10 ноября 2018 года.

Следователи уточняют, что мать руками повернула голову малолетней дочки на бок, прижала её органы дыхания о подушку и задушила. Согласно результатам проведенного судебно-медицинского исследования, причиной смерти малолетней явилась механическая асфиксия от сдавления органов шеи. После совершения преступления женщина нанесла себе повреждения верхних конечностей и шеи, однако ей была своевременно оказана медицинская помощь.

Как выяснилось, ранее женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избила своего сожителя. Обвиняемая несколько раз ударила его по голове банкой из-под кофе, трехлитровой банкой, а также точильным станком. Следователи квалифицировали это как легкий вред здоровью.

По итогам ряда экспертиз, в том числе психолого-психиатрической судебной экспертизы в отношении обвиняемой, следствием СКР собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Судить женщину будут по двум статьям: в совершении умышленного причинения легкого вреда здоровью своему сожителю, вызвавшего кратковременное расстройство его здоровья, совершенного с применением предметов, используемых в качестве оружия, а также в убийстве своей малолетней дочери, уточняют в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU