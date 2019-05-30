2019-05-30T19:42:54+03:00
Происшествия

Мать, которая задушила подушкой младенца, предстанет перед судом в Твери

Прокуратура вынесла женщине обвинительное заключение
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Женщину будут судить за убийство и нанесение побоевЖенщину будут судить за убийство и нанесение побоевФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Следственными органами СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летней жительницы города Твери.

Напомним, женщину обвиняют в том, что она убила свою малолетнюю дочь. ЧП случилось в Твери 10 ноября 2018 года.

Следователи уточняют, что мать руками повернула голову малолетней дочки на бок, прижала её органы дыхания о подушку и задушила. Согласно результатам проведенного судебно-медицинского исследования, причиной смерти малолетней явилась механическая асфиксия от сдавления органов шеи. После совершения преступления женщина нанесла себе повреждения верхних конечностей и шеи, однако ей была своевременно оказана медицинская помощь.

Как выяснилось, ранее женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избила своего сожителя. Обвиняемая несколько раз ударила его по голове банкой из-под кофе, трехлитровой банкой, а также точильным станком. Следователи квалифицировали это как легкий вред здоровью.

По итогам ряда экспертиз, в том числе психолого-психиатрической судебной экспертизы в отношении обвиняемой, следствием СКР собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Судить женщину будут по двум статьям: в совершении умышленного причинения легкого вреда здоровью своему сожителю, вызвавшего кратковременное расстройство его здоровья, совершенного с применением предметов, используемых в качестве оружия, а также в убийстве своей малолетней дочери, уточняют в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Юбилейный 75000-ый сертификат на материнский капитал выдан в Тверской области
Колбаса с жирностью почти в два раза выше заявленной продавалась в магазине в Твери
В Тверской области пчелы заболели варроатозом
В столкновении трех машин в Твери пострадали два человека
Мужчина привёз в Тверь бешеную енотовидную собаку
Полицейские поймали двух автоугонщиков в Твери
Жительница Тверской области надеется, что её выселят из аварийного дома
Instagram поможет выиграть билет на «Нашествие» в Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя выступил с ежегодным отчетом перед Законодательным Собранием региона
С наступлением лета несколько электричек Москва – Тверь «выпадут» из расписания
Жительница Тверской области нашла и приютила аиста с перебитым крылом
Стропальщика убило током во время укладки бетонных плит на участке в Тверской области
Житель Тверской области за деньги пускал в свою квартиру наркоманов
В Твери отключились светофоры на участке от Горбатки до Петербургской заставы
В Тверской области автомобилист вылетел в кювет
«Бологовский поджигатель» отправится в тюрьму за умышленное убийство 5 человек в Тверской области
В Тверской области мотоциклист и его пассажир оказались в больнице в результате ДТП
Псевдо-коммунальщики обманывали доверчивых пенсионеров в Тверской области
В Тверской области два человека погибли в лобовом столкновении иномарки с самосвалом
В Тверской области обезвредили артиллерийский снаряд
Житель Тверской области будет полгода работать на благо государства за неуплату алиментов