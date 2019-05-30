2019-05-30T18:00:06+03:00
Общество

Мужчина привёз в Тверь бешеную енотовидную собаку

Берегитесь диких животных, бешенство смертельно опасно
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
В нашей полосе енотовидные собаки очень часто бывают разносчиками бешенстваВ нашей полосе енотовидные собаки очень часто бывают разносчиками бешенстваФото: Елена ВАХРУШЕВА
Изменить размер текста:

Очередной случай бешенства был выявлен специалистами Тверской межобластной ветеринарной лаборатории - сообщает региональное управление Россельхознадзора. Житель Твери обнаружил больное енотовидную собаку в Рамешковском районе, в окрестностях деревни Петровское.

Мужчина привёз животное в Тверь. Специалисты лаборатории провели исследования, показавшие, что енотовидная собака была больна бешенством.

Напомним, бешенство опасно для всех теплокровных животных, в том числе домашних собак и кошек, а также для человека. Единственной возможностью уберечь своих домашних питомцев от смертельной болезни является вакцинация. Контакт с дикими животными крайне опасен!

Вирус может проникнуть в организм не только через укус, но и если заражённая слюна окажется на небольшой ранке или попадёт слизистую оболочку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полицейские поймали двух автоугонщиков в Твери
Жительница Тверской области надеется, что её выселят из аварийного дома
Instagram поможет выиграть билет на «Нашествие» в Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя выступил с ежегодным отчетом перед Законодательным Собранием региона
С наступлением лета несколько электричек Москва – Тверь «выпадут» из расписания
Жительница Тверской области нашла и приютила аиста с перебитым крылом
Стропальщика убило током во время укладки бетонных плит на участке в Тверской области
Житель Тверской области за деньги пускал в свою квартиру наркоманов
В Твери отключились светофоры на участке от Горбатки до Петербургской заставы
В Тверской области автомобилист вылетел в кювет
«Бологовский поджигатель» отправится в тюрьму за умышленное убийство 5 человек в Тверской области
В Тверской области мотоциклист и его пассажир оказались в больнице в результате ДТП
Псевдо-коммунальщики обманывали доверчивых пенсионеров в Тверской области
В Тверской области два человека погибли в лобовом столкновении иномарки с самосвалом
В Тверской области обезвредили артиллерийский снаряд
Житель Тверской области будет полгода работать на благо государства за неуплату алиментов