Мужчина привёз в Тверь бешеную енотовидную собаку

СЕГОДНЯ 18:00 2019-05-30T18:00:06+03:00

В нашей полосе енотовидные собаки очень часто бывают разносчиками бешенства Фото: Елена ВАХРУШЕВА

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Очередной случай бешенства был выявлен специалистами Тверской межобластной ветеринарной лаборатории - сообщает региональное управление Россельхознадзора. Житель Твери обнаружил больное енотовидную собаку в Рамешковском районе, в окрестностях деревни Петровское.

Мужчина привёз животное в Тверь. Специалисты лаборатории провели исследования, показавшие, что енотовидная собака была больна бешенством.

Напомним, бешенство опасно для всех теплокровных животных, в том числе домашних собак и кошек, а также для человека. Единственной возможностью уберечь своих домашних питомцев от смертельной болезни является вакцинация. Контакт с дикими животными крайне опасен!

Вирус может проникнуть в организм не только через укус, но и если заражённая слюна окажется на небольшой ранке или попадёт слизистую оболочку.

ИСТОЧНИК KP.RU