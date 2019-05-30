Instagram поможет выиграть билет на «Нашествие» в Тверской области
«НАШЕ радио» и фестиваль «Нашествие» объявляют масштабный Instagram-конкурс. С 28 мая по 8 июля неоходимо выложить в свой Instagram-аккаунт фото автомобиля с наклейкой «НАШЕСТВИЕ». При этом обязательно должен быть виден номер транспортного средтсва. При публикации фото ставьте уникальный хэштег #ЕДУНАНАШЕСТВИЕ2019, и становитесь участниками розыгрыша. Каждый понедельник с 3 июня по 1 июля в эфире «Подъёмников» на «НАШЕм Радио» Александр Бон, Таня Борисова и Игорь Паньков объявляют три пары победителей, выбирая самые креативные фото по хэштегу #ЕДУНАНАШЕСТВИЕ2019.
Победу одерживают сразу двое:
- тот, кто сделал и выложил фото;
- владелец этого автомобиля, который украсил транспортное средство названием любимого фестиваля.
Супер-финал состоится 8 июля. Помните, только одну пару победителей «Подъёмники» пригласят на экскурсию за сцену «главного приключения лета».
ИСТОЧНИК KP.RU