2019-05-30T16:30:56+03:00
Звезды

Instagram поможет выиграть билет на «Нашествие» в Тверской области

Самые удачливые смогут попасть за сцену «главного приключения лета»
Альберт БОЙКОВ
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Любители музыки вновь соберутся рядом с Большое ЗавидовоЛюбители музыки вновь соберутся рядом с Большое ЗавидовоФото: Альберт БОЙКОВ
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«НАШЕ радио» и фестиваль «Нашествие» объявляют масштабный Instagram-конкурс. С 28 мая по 8 июля неоходимо выложить в свой Instagram-аккаунт фото автомобиля с наклейкой «НАШЕСТВИЕ». При этом обязательно должен быть виден номер транспортного средтсва. При публикации фото ставьте уникальный хэштег #ЕДУНАНАШЕСТВИЕ2019, и становитесь участниками розыгрыша. Каждый понедельник с 3 июня по 1 июля в эфире «Подъёмников» на «НАШЕм Радио» Александр Бон, Таня Борисова и Игорь Паньков объявляют три пары победителей, выбирая самые креативные фото по хэштегу #ЕДУНАНАШЕСТВИЕ2019.

Победу одерживают сразу двое:

- тот, кто сделал и выложил фото;

- владелец этого автомобиля, который украсил транспортное средство названием любимого фестиваля.

Супер-финал состоится 8 июля. Помните, только одну пару победителей «Подъёмники» пригласят на экскурсию за сцену «главного приключения лета».

ИСТОЧНИК KP.RU

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