2019-05-30T15:33:14+03:00
Политика

Губернатор Тверской области Игорь Руденя выступил с ежегодным отчетом перед Законодательным Собранием региона

Традиционно глава региона представил итоги работы исполнительных органов власти по ключевым направлениям
Ольга ТРОФИМОВА
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Губернатор выступил с ежегодным отчетом перед областным парламентом Фото: пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор выступил с ежегодным отчетом перед областным парламентом Фото: пресс-служба правительства Тверской области
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О работе правительства Тверской области губернатор Игорь Руденя отчитался перед региональным парламентом 30 мая.

Проект отчета был разделен на несколько блоков. Глава региона отдельно отметил достижения по ключевым направлениям деятельности – здравоохранению, образованию, транспорту, сельскому хозяйству, социальной поддержке населения и др.

Отдельным блоком было отмечено участие региона в 12 национальных проектах, по которым разработано 50 региональных проектов, в том числе дополнительно – паспорт регионального проекта «Умный город».

- Планируемый объём их финансирования по данному направлению в 2019 году составит 8 миллиардов 600 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов. Беспрецедентный масштаб национальных проектов, которые стартовали по инициативе Президента, открывает перед нашим регионом возможность выйти на более высокий уровень экономики, социальной сферы, транспортной и коммунальной инфраструктуры, - отметил Игорь Руденя.

По информации пресс-службы правительства, всего на реализацию национальных проектов на территории Верхневолжья в ближайшие три года направят почти 26 млрд рублей. В 2020 году на мероприятия в рамках национальных проектов в Верхневолжье панируется направить 8,9 млрд рублей, в 2021 году – 8,3 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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