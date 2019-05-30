С наступлением лета несколько электричек Москва – Тверь «выпадут» из расписания

СЕГОДНЯ 14:58 2019-05-30T14:58:01+03:00

Изменения произойдут в связи с ремонтом на железной дороге и переходом на летний режим работы

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Об отмене нескольких пригородных поездов на участках Москва – Тверь (Конаково) и Тверь – Бологое (Торжок) сообщила Московско-Тверская пригородная пассажирская компания (МТППК). Расписание изменится в связи с ремонтными работами на железной дороге.

Согласно изменениям, 3 и 14 июня будут отменены электрички из Москвы в Конаково отправлением в 9.22, из Москвы в Тверь отправлением в 17.31, из Конаково до Москвы в 14.30, из Твери до Москвы отправлением в 14.26. Так же пригородный поезд Тверь – Москва отправлением в 14.26 не будет ходить 17 июня.

Помимо этого, в июне, в связи с переходом на летнее расписание, изменится время отправления и прибытия некоторых пригородных поездов Московско-Тверской ППК. С изменениями можно ознакомиться на информационных стендах станций и на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

ИСТОЧНИК KP.RU