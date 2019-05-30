2019-05-30T14:04:14+03:00
Происшествия

Стропальщика убило током во время укладки бетонных плит на участке в Тверской области

ЧП произошло в Калининском районе
Ольга ТРОФИМОВА
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Стропальщика убило током во время укладки бетонных плит Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Тверской областиСтропальщика убило током во время укладки бетонных плит Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области
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Тело мужчины с признаками поражения техническим электричеством было обнаружено на участке в районе деревни Колесниково Калининского района. Информация об этом поступила в следственный отдел регионального СК России из органов внутренних дел.

Как стало известно следствию, на данной местности производится индивидуальное строительство. Днем, 27 мая текущего года, строитель - 32-летний гражданин Узбекистана - укладывал бетонные плиты, стрелой манипулятора задел линию электропередач напряжением 110 кВ и получил удар техническим электричеством, от чего скончался на месте происшествия до приезда медицинских работников.

Трудовые отношения между строителем и его работодателем были не оформлены, трудовой договор отсутствует.

Калининским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

- Проводится комплекс мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств гибели мужчины, устанавливается собственник земельного участка, порядок производства строительных работ, продолжается допрос свидетелей, проводится судебно-медицинская экспертиза, - уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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