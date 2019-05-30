Житель Тверской области за деньги пускал в свою квартиру наркоманов
Наркопритон в городе Конаково выявили сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Конаковскому району.
Полицейские выяснили, что 45-летний владелец квартиры на улице Баскакова систематически за вознаграждение предоставлял свое жилище наркозависимым гражданам для употребления запрещенных веществ.
Когда в квартиру пришли стражи порядка, хозяин квартиры и его гости находились в состоянии наркотического опьянения. Из жилого помещения правоохранители изъяли приспособления для употребления наркотиков, а также другие предметы с остатками наркотического вещества.
За организацию наркопритона мужчина может сесть в тюрьму на 4 года. Следствие продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU