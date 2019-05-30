2019-05-30T13:48:13+03:00
Происшествия

Житель Тверской области за деньги пускал в свою квартиру наркоманов

За организацию притона ему грозит тюремный срок
Ольга ТРОФИМОВА
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За организацию наркопритона мужчина может сесть в тюрьмуЗа организацию наркопритона мужчина может сесть в тюрьмуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Наркопритон в городе Конаково выявили сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Конаковскому району.

Полицейские выяснили, что 45-летний владелец квартиры на улице Баскакова систематически за вознаграждение предоставлял свое жилище наркозависимым гражданам для употребления запрещенных веществ.

Когда в квартиру пришли стражи порядка, хозяин квартиры и его гости находились в состоянии наркотического опьянения. Из жилого помещения правоохранители изъяли приспособления для употребления наркотиков, а также другие предметы с остатками наркотического вещества.

За организацию наркопритона мужчина может сесть в тюрьму на 4 года. Следствие продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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