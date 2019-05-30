2019-05-30T12:21:21+03:00
Происшествия

В Тверской области автомобилист вылетел в кювет

Водитель попал с травмами в больницу
Альберт БОЙКОВ
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Водитель получил в ДТП травмыВодитель получил в ДТП травмыФото: Иван ВИСЛОВ
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В среду, 29 мая, на 3 км дороги Борисовское - Гузеево, проходящей через Лесной район Тверской области, произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим. Авария случилась, когда на часах было около 14.00.

Уставлено, что 53-летний водитель ВАза - 21043 проигнорировал правило расположения транспортного средства на проезжей части, и съехал в правый по ходу движения кювет.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии потерпевший с различными травмами попал в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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