В Тверской области автомобилист вылетел в кювет
Водитель попал с травмами в больницу
Водитель получил в ДТП травмыФото: Иван ВИСЛОВ
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В среду, 29 мая, на 3 км дороги Борисовское - Гузеево, проходящей через Лесной район Тверской области, произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим. Авария случилась, когда на часах было около 14.00.
Уставлено, что 53-летний водитель ВАза - 21043 проигнорировал правило расположения транспортного средства на проезжей части, и съехал в правый по ходу движения кювет.
Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии потерпевший с различными травмами попал в медицинское учреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU