2019-05-30T12:08:20+03:00
Происшествия

«Бологовский поджигатель» отправится в тюрьму за умышленное убийство 5 человек в Тверской области

Коллегия присяжных вынесла повторный вердикт
Ольга ТРОФИМОВА
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За убийство 5 человек мужчина отправится в тюрьмуЗа убийство 5 человек мужчина отправится в тюрьмуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Мужчину, который в 2015 году поджог жилой дом, автомобиль, несколько дачных домов и детский сад, признали виновным.

Из-за его преступных действий погибли 5 человек, в том числе двое малолетних детей.

Прокуратурой Тверской области поддержано государственное обвинение по уголовному делу. Коллегией присяжных заседателей 29 мая 2019 года единодушно вынесен вердикт о его виновности в совершении 6 преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 167 УК РФ и п. «а, в, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Отметим, что ранее коллегия присяжных заседателей оправдала подсудимого по обвинению в совершение убийства, но по доводам апелляционного представления прокуратуры области оправдательный приговор отменил Верховный Суд Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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