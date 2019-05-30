Псевдо-коммунальщики обманывали доверчивых пенсионеров в Тверской области

СЕГОДНЯ 10:13 2019-05-30T10:13:04+03:00

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Жертвами обмана мошенников стали более 100 человек, большинство из них пенсионеры или люди с ограниченными возможностями здоровья.

Злоумышленники разработали криминальную схему и осуществляли свой замысел на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Тверской областей. Используя методы психологического воздействия, они входили в доверие к жильцам домов, сообщали им о предстоящем капитальном ремонте и навязывали услуги по замене труб отопления и водоснабжения по завышенной в десятки раз стоимости.

Все происходящее они снимали на камеру мобильного телефона.

Деятельность организованной группы была пресечена сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с ОЭБиПК УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве и ГСУ ГУ МВД России по г. Москве при силовой поддержке Росгвардии.

По подозрению в мошенничестве задержаны более 60 человек, в том числе предполагаемые организаторы.

- В мошенническую схему были вовлечены сантехники, имитирующие деятельность по замене труб и демонтажу систем водоснабжения, а также водители, которые отвозили потерпевших к банкоматам, если у них не было наличных денег для расчета за оказанные услуги, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по установлению всех обстоятельств мошенничества продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU