В Тверской области обезвредили артиллерийский снаряд
Военный «трофей» нашли в Калининском районе
В Тверской области нашли снаряд времен войны Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тверской области
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В среду, 29 мая, один 76 мм артиллерийский снаряд нашла и обезвредила группа специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы Тверской области.
Оружие времен Великой Отечественной войны обнаружили в Калининском районе. Там, как и на других территориях региона, шли ожесточенные бои.
Спасатели напоминают жителям Верхневолжья, что что при обнаружении взрывоопасного предмета, нужно отойти на безопасное расстояние и не предпринимать никаких действий по самостоятельному обезвреживанию, предупредить об опасности окружающих, сообщить о находке в службу спасения по телефону «101» и «112».
ИСТОЧНИК KP.RU