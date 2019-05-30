В Тверской области обезвредили артиллерийский снаряд

СЕГОДНЯ 09:36 2019-05-30T09:36:52+03:00

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В среду, 29 мая, один 76 мм артиллерийский снаряд нашла и обезвредила группа специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы Тверской области.

Оружие времен Великой Отечественной войны обнаружили в Калининском районе. Там, как и на других территориях региона, шли ожесточенные бои.

Спасатели напоминают жителям Верхневолжья, что что при обнаружении взрывоопасного предмета, нужно отойти на безопасное расстояние и не предпринимать никаких действий по самостоятельному обезвреживанию, предупредить об опасности окружающих, сообщить о находке в службу спасения по телефону «101» и «112».

ИСТОЧНИК KP.RU